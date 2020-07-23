Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

Karma Komisyon, HDP’den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni ele almak üzere dün bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. AK Parti’den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

Hazırlık komisyonunun ileri günlerde toplanarak, dosyayı ele alması bekleniyor. Çelik’in savunmasını isteyecek olan hazırlık komisyonu, en kısa sürede raporunu tamamlayarak Karma Komisyon’a sunacak. Komisyonun Çelik hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor vermesi halinde, karar, TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.