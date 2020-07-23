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23.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve bu süreçte HDP’den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

Karma Komisyon, HDP’den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni ele almak üzere dün bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. AK Parti’den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

Hazırlık komisyonunun ileri günlerde toplanarak, dosyayı ele alması bekleniyor. Çelik’in savunmasını isteyecek olan hazırlık komisyonu, en kısa sürede raporunu tamamlayarak Karma Komisyon’a sunacak. Komisyonun Çelik hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor vermesi halinde, karar, TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.

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