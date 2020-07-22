‘Çelik Süryanilerin temsilcisi değildir’

Birlik Başkanı Samiran İshak tarafından yapılan açıklamada “Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” denildi. Açıklamada, “Ne yazık ki Tuma Çelik, Türkiye medyasında altı çizilerek Süryani temsilcisi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tuma unsurunun Süryani olması, onun Süryani temsilcisi olduğu anlamına gelmemektedir. Tuma unsurunun sorunları, üye olduğu ve onu Meclis’e çıkaran partiyi bağlar, Süryanileri değil. Bu temelde meydana gelen skandalın altı çizilerek bir Süryani temsilcisi olarak lanse edilmesi, bizi derinden üzmüştür” ifadelerine yer verildi.