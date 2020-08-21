Cenevre öncesi Ankara’da kritik isimler ağırlandı

Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasr Al Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’yla Dışişleri Bakanlığı’nda görüşen Çavuşoğlu, temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Suriye muhalefetinin meşru temsilcisi Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasr Al Hariri’yi başkan seçilmesinden dolayı tebrik ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Suriye ihtilafına siyasi çözüm çabaları ve sahadaki gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik” dedi. Edinilen bilgiye göre, Suriye rejiminin, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Anayasa Komitesi toplantılarına katılımı konusundaki uzlaşmaz tavrı, ABD ile SDG arasında varılan anlaşma görüşmelerin ana gündeminde yer aldı. Görüşmelerde, Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin Cenevre’deki komite çalışmalarında esas önceliği olan, anayasa çalışmalarına hız kazandırılması hususunda fikir birliği sağlandı ve olası yol haritaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov’un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.