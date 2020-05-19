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19.05.2020 - 11:42 | | AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan '19 Mayıs' mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan '19 Mayıs' mesajı

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele meşalesinin ateşlendiği bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında bugüne özel bir videoya da yer verdi.

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