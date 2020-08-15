Cezaevinde mesleki eğitim merkezi

Törende konuşan Gül, cezaevlerinden bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na 10 bin 833 kişinin katıldığını, 2020 yılı itibarıyla cezaevine girdikten sonra bir eğitim programına kayıt yaptırarak eğitimini sürdüren 58 bin 481 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu bildirdi. Ceza İnfaz Kurumlarındaki 324 İş Yurdu Müdürlüğü’nde de 180’den fazla iş kolunda mesleki eğitim verildiğini aktaran Gül, yeni açılan merkezde eğitimlerini tamamlayanlara diploma verileceğini belirtti. Gül, 101 müstakil mesleki eğitim merkezi daha açılacağını, 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulacağını, böylece 317 cezaevindeki okullaşma çalışmalarını 2023 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da, mesleki eğitim merkezinin ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Merkezde dokuz meslek alanında 15 dalda eğitim verileceğini anlatan Selçuk, alınan eğitimler sonrasında belgeler verileceğini, bunun da iş yapma imkanını beraberinde getireceğini dile getirdi.