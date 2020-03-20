20.03.2020 - 15:15 |
Cezaevlerinde corona virüs var mı? Bakan Gül'den son dakika açıklaması
"Cezaevlerinde corona virüs var mı?" sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mahkumlarda risk olmadığı için tüm önlemler alındı. Cezaevlerinde hiçbir pozitif vakamız yoktur. Hakimde corona virüs şüpheleriyle ilgili, "Durumu iyi, test sonucu henüz çıkmadı" dedi.
İnfaz düzenlemesinin haftaya TBMM'de olmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir" açıklamasını yaptı.
2. yargı paketine ilişkin de Gül, "Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu" dedi.