Cezaevlerinde corona virüs var mı? Bakan Gül'den son dakika açıklaması

İnfaz düzenlemesinin haftaya TBMM'de olmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir" açıklamasını yaptı.

2. yargı paketine ilişkin de Gül, "Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu" dedi.