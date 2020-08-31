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31.08.2020 - 10:25 | | DHA

Cezayir Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cezayir Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, 1 Eylül 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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