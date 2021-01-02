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02.01.2021 - 07:00 |

CHP 2021’de Ekonomiyi ve özgürlükleri vurgulayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin 2021 yılı stratejisinin “ekonomi” ve “özgürlükler” üzerinde şekilleneceğini söyledi.

CHP 2021’de Ekonomiyi ve özgürlükleri vurgulayacak
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Partisinin yeni dönemde dikkat çekeceği ve gündemde tutacağı başlıklara ilişkin Milliyet’e konuşan Özkoç, özetle şunları söyledi: “Önümüzdeki yıl iki temel konu var. Bir tanesi ‘ekonomi’ diğeri de ‘özgürlükler’. Türkiye yönetilemiyor. Ekonominin bir an önce toparlanabilmesi için bu iktidar anlayışının bu görevden gitmesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir ekonomisi böyle yürütülmüyor. Bir diğeri insanların özgürlüklerinin gittikçe kısıtlanıyor olması. Yılbaşında bile insanların huzur ve mutluluk içerisinde evlerinde bir yılbaşını kutlamasını dahi kendilerine çok gören bir anlayışla karşı karşıyayız. İnsanlar artık özgür değiller. Kayyum atama, belediyelerden çıktı, derneklere geldi. Derneklere de kayyum atama yasası çıkarıldı. Avukatlar muhbir haline getirildi yine yasayla. 2021’de insanlarımızın özgürlüğü ve ekonomik açıdan rahatlıyor olmaları için mücadele vereceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

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