CHP, 30 Ağustos’u halkla kutlayacak

Zaferin 98. yıl dönümünün pandemi kuralları dikkate alınarak “en güzel şekilde” kutlanması istenen yazıda, halk konserleri ve meşaleli yürüyüşler gibi vatandaşların katılabileceği etkinliklerin hazırlanması istendi.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, partinin 30 Ağustos planına ilişkin şu bilgileri verdi: “249 belediyemize talimat verdik. 30 Ağustos ruhunu yansıtacak her türlü etkinliği gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlıklarımızın bulunmadığı yerlerde de il ve ilçe başkanlıklarımız programlarını gerçekleştirecekler. Bu kapsamda, pandemi tedbirlerinden taviz vermeden; konserler, meşaleli yürüyüşler gibi halkımızın da katılabileceği etkinlikler planlanıyor. Hemen her belediyemizde fener alayları düzenlenecek. 30 Ağustos’u anlatan sempozyumlar yapılacak. 30 Ağustos 1922’de neler yaşandığını anlatan etkinlikler yapılacak. Bizler bağımsızlığımızı nasıl kazandığımızı anlatamazsak, ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Etkinliklerimizin hepsi pandemi tedbirlerine uyulacak.”