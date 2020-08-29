MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP, 30 Ağustos’u halkla kutlayacak
ABONE OL
29.08.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP, 30 Ağustos’u halkla kutlayacak

CHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanması kararına itirazını, düzenleyeceği kutlamalarla da ortaya koyacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yeni bir planlama yapan CHP kurmayları, partinin 249 belediye başkanlığı ve il başkanlıklarına 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin talimat yazısı gönderdi.

CHP, 30 Ağustos’u halkla kutlayacak
ŞEVKET YAMAN Ankara

Zaferin 98. yıl dönümünün pandemi kuralları dikkate alınarak “en güzel şekilde” kutlanması istenen yazıda, halk konserleri ve meşaleli yürüyüşler gibi vatandaşların katılabileceği etkinliklerin hazırlanması istendi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, partinin 30 Ağustos planına ilişkin şu bilgileri verdi: “249 belediyemize talimat verdik. 30 Ağustos ruhunu yansıtacak her türlü etkinliği gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlıklarımızın bulunmadığı yerlerde de il ve ilçe başkanlıklarımız programlarını gerçekleştirecekler. Bu kapsamda, pandemi tedbirlerinden taviz vermeden; konserler, meşaleli yürüyüşler gibi halkımızın da katılabileceği etkinlikler planlanıyor. Hemen her belediyemizde fener alayları düzenlenecek. 30 Ağustos’u anlatan sempozyumlar yapılacak. 30 Ağustos 1922’de neler yaşandığını anlatan etkinlikler yapılacak. Bizler bağımsızlığımızı nasıl kazandığımızı anlatamazsak, ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Etkinliklerimizin hepsi pandemi tedbirlerine uyulacak.”

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Sıradaki Haber