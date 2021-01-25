CHP 30 ilde özel çalışma başlattı

CHP’nin parti örgütü, örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, geliştirilen Havza Modeli’ni Milliyet’e anlattı. Mevcut örgüt modeli içinde kendilerine günün koşullarına uygun, vatandaşla daha kolay temas edebilecek alanlar açtıklarını belirten Salıcı, “Bizim oyumuzun daha düşük olduğu iller var; Doğu, Güneydoğu illeri. 23 il başkanımızı topladık. O 23 il başkanımızla partinin oyunu, vizyonunu, partinin o bölgelerde daha iyi yapabileceği işlerin neler olduğunu, her şeyi konuştuk. Doğu, Güneydoğu’da olmayan ama bizim milletvekili çıkaramadığımız yedi ilde il başkanlarımızla oturduk, konuştuk. Bunların bir kısmını genel örgütsel stratejinin içine yedirdik. Bir kısmını daha bölgesel alanlarda çalışacağız.” dedi.

Ortak beklentiler

Salıcı bu çerçevede oluşturdukları Havza Modeli’ni, “Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan orası bir havzadır. Burada bir çalışma yapabilirsiniz. Kentlerde yaşayan nüfusun beklentilerin ortaklaştığı yerler var. Güney illerin de başka bir çalışma yapabilirsiniz. Hatay’dan Antalya’ya kadar olan hatta başka bir çalışma yapabilirsiniz” sözleriyle açıkladı.

Salıcı Havza Modeli’ni şu sözlerle anlattı: “Havza derken çoğunlukla kültürel olarak da birbirine benzerlikler taşıyan alanlardan bahsediyorum. Büyük aileler var. Geçişken, yani üç ilde de olan aileler ya da üç ilçede yaşayan nüfus var. Ama üç ilçenin her biri ayrı bir ile bağlı. Eğer biz meseleye sadece idari bölünme üzerinden bakarsak, doğal olarak her ilçe kendi ilindeki yerde oy verecek. Ama bu üç ilçenin ortaklaştığı bir yerde, öyle kanaat önderleri var ki o kanaat önderleriyle temas ettiğiniz zaman siz Ağrı’daki nüfus üzerinde de, Ağrı’daki bir seçmen grubu üzerinde de etkili olabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka bir ildeki seçmen grubuna da temas etmiş olabiliyorsunuz. Günün sonunda o üç ilçenin de tamamının CHP’ye oy vermesini sağlıyorsunuz ama üç farklı ilden geliyor oylar. Bizim için toplamda hem milletvekili çıkarıyor olmamız, hem de toplamda CHP’nin oyunu arttırıyor olmamız önemli.”