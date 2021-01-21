CHP, Akkuyu için referandum istedi

Başarır, Milliyet’e yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde önceki gün meydana gelen patlamaya ilişkin, “Vali Bey planlı yapıldığını söylüyor. Ama patlamanın şiddeti ve meydana gelen zarar o kadar orantısız ki yani burada bir güç denemesi mi yapıyorlar?” dedi. “Böyle bir konudan benim haberim yok, muhtarların haberi yok, bölge halkının haberi yok” diyen Başarır, “Hiçbir tedbir alınmamış. Fay geçiyor, deprem bölgesi. Zemin de yumuşak bir zemin, sürekli su oluyor ve çatlaklar oluşuyor. Tekrar bir gözden geçirilmeli” diye konuştu. Başarır, “Eğer ki projeyi gözden geçirmiyorlarsa, gelsinler referandum yapsınlar. Halka soralım, nükleer santral istiyor mu, devam etsin mi, etmesin mi?” çağrısında bulundu.



Meclis’e taşıdı



Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Başarır, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, “Bölgede yaşayan halkın büyük panik yaşamasına, maddi ve manevi zararların oluşmasına neden olan patlatmaların sorumluları kim ya da kimlerdir? Sorumlular belliyse haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır” sorularına yer verdi.



‘Ekonomik olarak kara deliğe dönüşecek’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, TBMM’deki basın toplantısında şunları söyledi: “Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın santralin faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır. Nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir. Akkuyu’da üretilecek elektriğin yarısı için devletin 15 yıl boyunca garanti ettiği alım fiyatının 12.35 dolar olması ise kaza riskinin yanı sıra nükleer santralın ekonomik olarak da kara deliğe dönüşeceğini göstermektedir.”