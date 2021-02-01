CHP: Atatürk aleyhine suçlar yüzde bin 50 arttı

İlgezdi’nin hazırladığı raporda şu değerlendirmeler yer aldı: “1987-1991 yılları arasındaki Anavatan Partisi döneminde Atatürk aleyhine işlenen suçlar nedeniyle toplam 490 kişi sanık sandalyesine oturdu. 1992-3 Kasım 2002 tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükümetleri döneminde Atatürk aleyhinde suç işlediği gerekçesiyle sanık olan kişi sayısı 1.584 olarak kayıtlara geçti. 2003-2019 yıllarını kapsayan 17 yıllık AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlar, koalisyon hükümetlerini 3.5’a katladı. 2003-2019 yılları arasında 5.244 kişi Atatürk düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle sanık sandalyesine oturdu.”

“Tavan yaptı”

“AKP’nin ilk iktidar yılında (2003), Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu rakam 2019 yılında yüzde bin 50 arttı. 2019 yılında Atatürk düşmanlığı tavan yaptı” değerlendirmesine bulunan İlgezdi, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2019 yılında Cumhuriyet başsavcılıklarında şüpheli sıfatıyla hakkında işlem yapılan 6.002 kişiden 1.356’sı hakkında kamu davası açıldığını, 2.032 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı ya da görevsizlik kararı verildiğini kaydetti.