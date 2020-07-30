CHP bir kez daha AYM’ye gidiyor | ‘Toplumun hafızasını silmek istiyorlar’

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, düzenlemenin sosyal medyaya sansür olduğunu savunan Özkoç, AK Parti iktidarının bu yasayla “unutma hakkı” getirdiğini, bu şekilde toplumun hafızasının silinmek istendiğini ileri sürdü.



Özkoç, iktidarın geçmişteki hatalarının arama motorları üzerinden görülmesinin engelleneceğini savundu. İktidarın milleti susturmak ve kendisini güvenceye alacak yasaları çıkarmak istediğini iddia eden Özkoç, şunları söyledi: “TBMM, artık millete hizmet eden bir Meclis olmaktan çıkmıştır. TBMM, AKP ve MHP oylarıyla sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüşmüştür. Artık TBMM’de kararlar millet için değil, sarayın geleceği için alınıyor. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir. Bunun karşısında olması gerekenler, Türkiye’nin dinamikleridir. Milletimizin geleceğini, birliğini ve beraberliğini, güçlü bir ekonomiyle güçlü bir Türkiye’de var olma mücadelesini engelleyen AKP iktidarını, Türkiye’nin bütün dinamikleri karşı koyarak demokratik yöntemlerle iktidardan indirmek zorundadır.”



Fotoğraf: Mustafa İstemi