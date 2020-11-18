CHP Bitlis’teki kavga mahkemeye taşınıyor

Karar çıkmadan beyefendi yaz boz yapmış, kendi yönetiminin kararıyla kendi sitesinde böyle bir yazı yayınlamış. Beyefendi partiyi bakkal dükkanı gibi yönetiyor. CHP’de ne dönüyor, ne oluyor, kimin eli kimin cebinde belli değil. Kongre talebinde bulunuyoruz. İl Başkanı’nı genel merkez göndermezse, biz göndereceğiz. Palavracı, yalancı bir il başkanıyla karşı karşıyayız.”



‘23 yıldır görevde’



Bitlis İl Başkanı Uyanık da konuya ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada, merkez ilçe, Ahlat, Adilcevaz’ın görevden alındığını belirterek şöyle konuştu: “23 senedir bu ilçe başkanı görevde. Biz burada partiyi büyütmek istiyoruz. Bu arkadaşlarla büyüyemeyeceğini gördüğümüzden İl Yönetim Kurulu kararımızla arkadaşları görevden aldık. Genel Merkez de bunu onayladı. Tamamıyla hantal yapıları ortadan kaldırmak için bu kararları aldık. Kendisi görevden alınmış. İhracı da disiplin kurulunun gündeminde. Kendilerini savcılığa verdim. Arkasından bir dava daha açıyoruz, zimmetine para geçirmekten dolayı.” l MEHTAP GÖKDEMİR Ankara