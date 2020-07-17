CHP çoklu baroyu AYM’ye götürdü

CHP kamuoyunda “çoklu baro düzenlemesi” olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) resmi başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesini verdikten sonra AYM önünde açıklama CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başvurunun kabul edileceğine “yüzde 100” emin olduğunu belirterek, “Ama mahkememiz başvurumuzu reddederse Erdoğan’ın bir sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye’nin felaketidir, sonudur. Yüksek mahkemenin, başvurumuzla ilgili tarihi sınav vereceğini düşünüyorum” dedi. Altay, şunları kaydetti:

21 maddeye itiraz

“Kanun 28 maddedir. İkisi yürürlük ve yürütme olarak düşünülürse 26 maddedir. Biz 26 maddenin 21 maddesinin iptalini talep ettik. TBMM İçtüzüğü’nün 26. ve 36. maddeleri açıkça çiğnenmiş ve 48 saat geçmeden komisyon toplanmıştır. Biz bunun adına ‘eylemli içtüzük ihlali’ diyoruz. Bu nedenle de teklifin tümünün iptalini istedik. 15. maddeye yönelik güçlü itirazımız var. 5 bin ve üstü avukat bulunan yargı çevresinde 2 bin avukatın baro kurabilmesi... Bu şu demek: İstanbul’da 23, Ankara’da 8, İzmir’de 4 baro kurulabilir. ‘Ne var bunda canım’ da denebilir. Şu var: Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet, düzeni, disiplini ve meslek ahlakını ortadan kaldırır. Ayrıca; dinsel, etnik, ideolojik, hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar, adliyelerimizi çatışma ve ayrışma merkezlerine dönüştürür. Bu tablo Anayasa’nın 135 başta olmak üzere; 2, 9, 13, 36 ve 138. maddelerine çok açık aykırılık taşımaktadır.”

‘Yüzde 100 inanıyorum’

Kanunun TBB Genel Kurulu’nun temsil mekanizmasını düzenleyen 18. maddesini değerlendirirken de Altay, şunları kaydetti: “İllerden gelen iki olan delege sayısı üçe çıkıyor. Ama her 300 avukata bir delegelik hakkının, 300’den 5 bine çıkarılması suretiyle; İstanbul, İzmir, Ankara barolarının temsil hakları gasp ediliyor. Bunu da anayasanın; 2, 13, 67 ve 137. maddelerine açık aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla yüksek mahkemeye getirdik. Ben buraya çok geldim ama ilk defa bu başvurumuzun kabul edileceğine dair yüzde 100’lük bir inançla buradan ayrılacağım. Bu teklif AYM’de de uygun görülürse, adliyeye siyaset, mahkemeye fitne, duruşma salonuna nifak girecek. Yüzde 100 eminim mahkemenin başvurumuzu kabul edeceğinden ama reddederse Erdoğan’ın bir sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye’nin felaketidir, sonudur.”

TBB, CHP’ye rapor gönderdi

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, TBB Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Akademik Çalışma Grubu baro kanununu inceleyerek bir rapor hazırladı. Çoklu baronun anayasaya aykırı olduğu belirtilen raporda, AYM’nin ilgili kararlarına da yer verildi. Rapor, anayasaya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığı’na gönderildi.