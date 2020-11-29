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29.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP, döviz satışı için araştırma istedi

CHP, Merkez Bankası’nın sattığı döviz rezervi ile ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP, döviz satışı için araştırma istedi

Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinin, yanlış yönetim yüzünden zor bir dönemden geçtiği, iktidarın “akla ve bilime aykırı” politikalarının ekonomiye yıllardır “patinaj” yaptırdığı iddia edildi.

Ülkenin yeni bir ekonomik krize doğru sürüklendiği öne sürülen gerekçede, gelişmelerin sadece ekonomiyi değil, AB ve ABD’nin yaptırım tehdidi altında bulunduğu bir dönemde Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini tehdit eder noktaya doğru ilerlediği savunuldu.

 

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