CHP fraktan vazgeçmedi

O tarihte CHP’nin TBMM Başkanvekili olan Akif Hamzaçebi ise karara rağmen oturumlarda frak giymeyi sürdüreceğini açıklamıştı. Nitekim daha sonra CHP’den TBMM Başkanvekili seçilen Levent Gök de oturumları frakla yönetti. TBMM’de temmuz başında CHP’den TBMM Başkanvekilliği’ne Kocaeli Milletvekili Haydar Akar seçildi ve CHP’nin frak geleneğini sürdürdü. Bu hafta ilk kez TBMM Genel Kurul oturumlarını yöneten Akar, özel olarak diktirdiği yeni frağı ile başkanlık kürsüsünde yerini aldı.