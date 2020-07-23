MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP fraktan vazgeçmedi
ABONE OL
23.07.2020 - 07:00 |

CHP fraktan vazgeçmedi

TBMM’de başkan ve başkan vekillerinin oturumları yönetirken frak giyme zorunluluğu 92 yıl sonra, 2017’de yapılan iç tüzük değişikliğiyle kaldırıldı, günlük elbiseye dönüldü.

CHP fraktan vazgeçmedi

O tarihte CHP’nin TBMM Başkanvekili olan Akif Hamzaçebi ise karara rağmen oturumlarda frak giymeyi sürdüreceğini açıklamıştı. Nitekim daha sonra CHP’den TBMM Başkanvekili seçilen Levent Gök de oturumları frakla yönetti. TBMM’de temmuz başında CHP’den TBMM Başkanvekilliği’ne Kocaeli Milletvekili Haydar Akar seçildi ve CHP’nin frak geleneğini sürdürdü. Bu hafta ilk kez TBMM Genel Kurul oturumlarını yöneten Akar, özel olarak diktirdiği yeni frağı ile başkanlık kürsüsünde yerini aldı.

Kütahya'da trafik kazasıKütahya'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

İdlib’de 22’nci devriye

İdlib’de 22’nci devriye

Sıradaki Haber