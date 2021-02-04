CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten ‘yeni anayasa’ yorumu: Erdoğan değil biz yaparız

CHP’nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği yeni anayasa çağrısına ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu. Halkın gerçek gündeminin işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu, insanların intihara sürüklendiğini, çocukların yatağa aç girdiğini, esnaf ve çiftçinin kan ağladığını belirten Erkek, “Bunlar tartışılsın, konuşulsun istemiyor. Üzerini örtmeye çalışıyorlar. Samimi değil. Amacı; halkın gerçek gündemi, vatandaşın çok ağırlaşan sorunları konuşulmasın” dedi. Erkek şöyle devam etti: “Ama biz yapacağız. İlk seçimden sonra bir anayasa değişikliğiyle demokratik hukuk devletini tesis etmek için iki şey yapacağız. Bir; güçlendirilmiş parlamenter sistem ki bu bir hükümet sistemi. İki; bağımsız ve tarafsız yargı. Bunları da nasıl yapacağımızı yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Çünkü 12 Eylül anayasasının getirdiği sistem zayıflatılmış bir parlamenter sistemdi. Biz bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin, kıta Avrupasının önemli bir bölümünün uyguladığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz.”

‘Freni patlak kamyon’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çöktüğünü savunan Erkek “Bu sistemle Türkiye fireni patlamış kamyon gibi uçuruma doğru sürükleniyor. Türkiye’nin sağlıklı bir hükümet sistemine kavuşturulması gerekiyor” dedi. Erkek, “Bu da güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Sisteminiz ne olursa olsun zaten yargınız bağımsız ve tarafsız olmalı. Doğrudan ve dolaylı yoldan Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) eliyle bugün tüm yargı ele geçirildi. O zaman ne yapmamız lazım, anayasa değişikliğiyle HSK’na üye seçimini yeniden düzenlememiz lazım” diye konuştu.

Öngördükleri güçlendirilmiş parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanı’nın partili olamayacağını, sembolik olarak bir iki atama yapabileceğini ifade eden Erkek, “O tarafsız olacak. O Türkiye’yi yönetmeyecek, Türkiye’yi başbakan ve bakanlar kurulu yönetecek. Hükümet Meclis’in içinden çıkacak. Meclis’e karşı sorumlu olacak. Devleti ve milleti temsil edecek. Varsa da bir siyasi partiyle bağını kesecek” dedi. Erkek, Anayasa’da AYM’ye “yürürlüğü durdurma yetkisi” verilmesi gerektiğini de söyledi.

‘Uzlaşıyla yapacağız’

Erkek, Cumhurbaşkanı’nın çağrısının seçime kadar Meclis’te bir “anayasa masası” kurulup bir anayasa değişikliği yapmayı mümkün kılıp kılmayacağına ilişkin de “Kılmaz... Bizim söylediklerimizin hiçbirini getirmeyecekler. Bağımsız ve tarafsız yargı istemiyorlar. Hukuk devleti istemiyorlar. Parlamenter sistem istemiyorlar. Onun için biz ilk seçimde iktidar olacağız. Toplumsal uzlaşmayla, özgürce tartışarak bir anayasa değişikliğini biz yapacağız” dedi.

‘Samimi mi değil mi?’

Erkek, “CHP yeni anayasa için görüşür mü?” sorusuna da şu karşılığı verdi: “Varsa değerlendiririz o zaman, var mı yok mu bilmiyoruz ki... Adam bir laf attı ortaya, tartışalım diye. Yapamaz Erdoğan. Demokrasiyi askıya aldı adam ya... Siz anayasayı askıya alan, AYM, AİHM kararlarını uygulatmayan adamdan böyle bir şey bekliyorsunuz. Çıksın bakalım koşullar ortaya da samimi mi değil mi? Derdi iktidarını mı sürdürmek, derdi gerçekten demokratik bir hukuk devleti mi, mümkün değil yapamaz, Erdoğan da yapamaz, Cumhur İttifakı da yapamaz.”



“Gelecek Partisi sistemle ilgili hukuk devletiyle ilgili çalışmasını tüm siyasi partilerle paylaştı. Önümüzdeki günlerde İYİ Parti paylaşacak. Biz paylaşacağız. DEVA Partisi paylaşacak. Yani hepsi ortak bir metin temel ilkelerde kamuoyuyla paylaşacağız. AKP’ye, Erdoğan’a da göndereceğiz. Orada demokratik hukuk devleti için yapılması gereken her şey olacak. Samimi ise o çalışmalardan faydalanır.”