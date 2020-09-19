19.09.2020 - 13:19 | | AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.
Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.
Uşaklı yetiştiricinin "kangal" köpeği isteğini CİMER geri çevirmediUşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi.