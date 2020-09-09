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09.09.2020 - 17:37 | | AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan 9 Eylül mesajı

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!Gelen bir son dakika haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.
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