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11.07.2020 - 15:33 | | AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın ailelerini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

 

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