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21.03.2020 - 15:31 | | AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi. Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalarMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.
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