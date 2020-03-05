CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin "esnaf ve sanatkarların sorunlarına" ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 966 bin esnafın olduğunu, bu kesimin piyasadaki rekabet gücünü her geçen gün kaybettiğini savundu.

Yaşar, esnafların Bağ-Kur'a olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını, bakkal ve diğer küçük esnaflar için elektrik fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, esnafın, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak bu kesimin AVM ve yüksek teknolojideki gelişmeler nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Çakır, AK Parti hükümetlerinin esnafın sorunlarına çözüm bulmak için KOSGEB üzerinden çok büyük teşvikler yaptığını ifade ederek, "Esnafın bütün sorunlarını bilen bir iktidar iş başındadır. Esnafın sorunlarını geniş ölçüde gidermiş bir iktidarla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önerisinin ardından, HDP'nin "mültecilerin durumu" ile ilgili araştırma önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, yaşanan insanlık krizinden AK Parti hükümetinin de sorumlu olduğunu ve insan kaçakçılığının teşvik edildiğini savundu. Taşdemir, her gün rakamlarla Yunanistan'a geçen insan sayısının verildiğini, bunun "insani tavır olmadığını" öne sürdü.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

HDP'nin grup önerisi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değindi.

Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesinde "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandığını belirten Altay, "Bu diplomatik teamüllere aykırı bir ifadedir. Sanki Putin, devlet başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı bir bakan. Ülkemin Cumhurbaşkanı'nın, Rusya Devlet Başkanı'nın karşısında bu görüşmeyi Rusya'nın Türkiye'ye bir lütfu olarak görmesini, algılamasını ve kamuoyuna böyle paylaşmasını içime sindiremiyorum." diye konuştu.

Altay'ın sözlerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Suriye'de yaşananlardan Rusya'nın da payının olduğuna inandıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sınırlarını ortaya koymak için gittiğini, nezaketle söylenmiş bir cümlesini başka yerlere taşımanın "iyi niyetten uzak bir yaklaşım" olduğunu belirtti. Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün şehitler için orada var gücüyle uğraşarak her zaman yaptığı gibi sağlam bir duruş göstereceğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna işaret ederek tarihi bir yüzleşme ve hesaplaşmaya tanıklık ettiklerini belirtti. Şahin, Yunanistan güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik tavırlarının Batı'nın insan hakları ve demokrasi maskesini düşürdüğünü vurguladı.

Genel Kurulda son olarak CHP'nin "çiftçilerin kredi borçlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi ele alındı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin yüksek faiz ile kredi kullanmak zorunda kaldığını, bankaların kredi verirken çiftçilerin adeta canını çıkardığını öne sürdü. Gürer, AK Parti'nin tarım politikasının ülke tarımının sorunlarını çözmediğini savundu.

Gürer, koronavirüs tehlikesine de işaret ederek Çin'den gelen ürünlerin yerine Türkiye'de üretimin teşvik edilerek çiftçiye destek olunması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın HDP eş genel başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan TBMM Başkanvekilliğine HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş seçildi.