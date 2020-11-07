CHP İzmir depremi raporu: Bağımsız deprem kurulu oluşmalı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Ahmet Akın tarafından hazırlanan raporun “Binalar hakkında çürük raporları var” başlığında şu değerlendirmeler yer aldı:

“Rıza Bey, Doğanlar ve Karagül apartmanları hakkında Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi tarafından hazırlanan raporlarda, bu binaların çürük oldukları, güçlendirilmeleri gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir... Son yıllarda sık sık deprem yaşayan İzmir’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca resen araştırma yapılmamış olması, önleyici tedbirlere başvurulmaması ihmaldir... İzmir’de 672 bin 211 bağımsız birim imar barışından faydalanmıştır. İmar barışından en fazla faydalanan 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla’dır.”

Çözüm önerileri

Rapordaki, çözüm önerileri ise özetle şöyle sıralandı:

- Fay Kanunu Teklifi bir an önce kanunlaştırılmalı.

- Bağımsız bir deprem kurulu oluşturulmalı.

- Toplanan deprem vergileri depremin zararlarını azaltacak tedbirler ve deprem sonrasındaki normale dönüş ile rehabilitasyon çalışmaları için harcanmalı.

- Ön tedbirlilik ilkesi gereğince, Afet Riskini Azaltma Politikaları belirlenmeli, imar uygulamaları gibi öncelikli uygulamalarda Afet Riskini Azaltma politikalarına göre hareket edilmeli.

- Büyükşehir belediyeleri bünyesinde Deprem ve Aşırı Doğa Olayları ile Mücadele Daire başkanlıkları, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde Deprem ve Aşırı Doğa Olayları İle Mücadele müdürlükleri kurulmalı.

- Deprem sonrasında evleri ‘oturulmaz’ hale gelen mülkiyet sahibi ve kiracı yurttaşlara barınma imkânları sunulmalı; zararları tazmin edilmeli, eşya ve kira yardımı yapılmalı.