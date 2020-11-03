CHP, İzmir’de nöbet tutacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına İzmir’de deprem bölgesinde bulunmaları ve herkesi kucaklamaları konusunda talimat verdi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda İzmir’de meydana gelen deprem ele alındı. İzmir’de bulunan CHP heyeti de video konferans yoluyla toplantıya katılarak gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Edinilen bilgilere göre CHP’li milletvekilleri ve MYK üyeleri, Meclis çalışmasını da gözeterek İzmir’de adeta ‘nöbet’ tutacak. Jeoloji mühendisi, mimar, sağlıkçı ve bölge milletvekilleri İzmir’de olacak. İzmir nöbetine grup başkanvekili de katılacak. CHP’li milletvekilleri ‘deprem enkazından son kişi çıkarılıp hasarlı evlerin durumu belli oluncaya kadar’ İzmir’de kalacak.

‘Herkesi kucaklayalım’

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda “Onların bize yaptıklarını yapmayın. AK Parti ve MHP’li belediyelerden yardım eli uzanıyorsa bizim Büyükşehir Belediyemiz onlara da kendi partimizin belediyeleriymişçesine yakın ilgi göstersin. Parti ve siyaset farklılığı olmasın. İzmir kutuplaşmanın arttığı değil, azaldığı bir yer olmalı. Biz üzerimize düşeni yapalım. Karşı tarafın bize karşı yaptıklarına rağmen biz İzmir’de herkesi kucaklayalım” dediği öğrenildi. CHP liderinin, “Gösteriş ve şov yapanlara karşı iyi niyet, sıcak, samimi ziyaretleri sürdürün” talimatı verdiği belirtildi.