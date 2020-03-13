MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü bekliyor
ABONE OL
13.03.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü bekliyor

CHP’nin 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan olağan kurultayının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği Parti Meclisi’nin (PM) dünkü toplantısında tartışıldı.

CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü bekliyor
ŞEVKET YAMAN Ankara

Kapsamlı değerlendirmelerin ardından, kurultayın ertelenmesi ya da seyirciye kapatılması gibi tedbirlerin alınması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) tam yetki verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in, konuyla ilgili telefonla görüştüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise kurultayla ilgili karar alınması için birkaç gün beklenmesinin doğru olacağını söylediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın görüşünün beklenmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu beş saat süren toplantının açılışında yaptığı konuşmada, görev süreleri dolan PM üyelerine şu ana kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. MYK tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlandı. Toplantının ana gündemini ise koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler oluşturdu. Bu kapsamda, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer toplantıda detaylı sunum yaptı. Usluer sunumu sırasında, Sağlık Bakanı Koca ile görüştüğünü belirterek, Koca’nın kendisini Bilim Kurulu’na davet ettiğini ancak kendisinin “siyasetçi kimliği ile kurula katılmasının doğru olmayacağını” ilettiğini bildirdi.

MYK karar verecek

Toplantıda, yaklaşık 20 bin partilinin katılması beklenen kurultayın salgının etkisi geçene kadar ertelenmesi ya da seyircisiz yapılması da tartışıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, nihai bir karar alınması için “erken” olduğu, salgının boyutunun takibine devam edilmesi gerektiği görüşü benimsendi. Kurultayın ertelenmesi ya da seyirciye kapatılması gibi tedbirlerin alınması konusunda MYK’ya oy birliği ile yetki verildi.

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber