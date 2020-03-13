CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü bekliyor

Kapsamlı değerlendirmelerin ardından, kurultayın ertelenmesi ya da seyirciye kapatılması gibi tedbirlerin alınması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) tam yetki verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in, konuyla ilgili telefonla görüştüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise kurultayla ilgili karar alınması için birkaç gün beklenmesinin doğru olacağını söylediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın görüşünün beklenmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu beş saat süren toplantının açılışında yaptığı konuşmada, görev süreleri dolan PM üyelerine şu ana kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. MYK tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlandı. Toplantının ana gündemini ise koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler oluşturdu. Bu kapsamda, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer toplantıda detaylı sunum yaptı. Usluer sunumu sırasında, Sağlık Bakanı Koca ile görüştüğünü belirterek, Koca’nın kendisini Bilim Kurulu’na davet ettiğini ancak kendisinin “siyasetçi kimliği ile kurula katılmasının doğru olmayacağını” ilettiğini bildirdi.

MYK karar verecek

Toplantıda, yaklaşık 20 bin partilinin katılması beklenen kurultayın salgının etkisi geçene kadar ertelenmesi ya da seyircisiz yapılması da tartışıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, nihai bir karar alınması için “erken” olduğu, salgının boyutunun takibine devam edilmesi gerektiği görüşü benimsendi. Kurultayın ertelenmesi ya da seyirciye kapatılması gibi tedbirlerin alınması konusunda MYK’ya oy birliği ile yetki verildi.