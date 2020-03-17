CHP kurultayı ertelendi

Kurultayın ertelenip ertelenmemesi konusunda Parti Meclisi’nden yetki alan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Kurultayın yanı sıra kadın kolları ve gençlik kolları kongreleri de erteleme kapsamına alındı. CHP MYK dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

PANİĞE KAPILMAMALIYIZ: Tüm çabalara rağmen koronavirüs artık ülkemizde. Hastalığın daha fazla yayılmaması için alınacak tedbirler önemli. Mücadelede ortak akılla hareket etmeli, rehavete veya paniğe kapılmamalıyız.

ZAFİYET VAR: İnsanlarımıza ‘yurt dışına çıkmayın’ derken, binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleştik. Burada ciddi zafiyet olduğu dikkati çekiyor. Umreden dönen yurttaşlarımız için herhangi bir planlama yapılmadığı anlaşılıyor. Son derece sıkıntılı ve iptidai koşullarda tutuluyorlar. Bugüne kadar gösterilen özenin, neden umre konusunda gösterilmediği incelenmeli, sorumlular gereğini yapmalıdırlar.

KURULTAY ERTELENDİ: Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Bu çerçevede Merkez Yönetim Kurulumuz, tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir.

İSTANBUL KADIN KONGRESİ: Hafta sonunda kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz yapılırken, iktidarın bu toplantılara ilişkin herhangi bir açıklaması olmadı. Oysa iktidarın, Bilim Kurulu’nun elinde birçok bilgi var. Ama baktık hasta sayısı giderek artıyor. Biz de durumumuzu Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir karar çıkmasa da değerlendirmek durumunda kaldık. Hafta sonunda böyle bir durum yoktu. Ona rağmen bin kişilik salonda 300 kişilik bir kongre yapılmıştır. Her türlü hijyen şartı alınmış, seyirci alınmamıştır. Bu toplantıların yasaklandığına dair herhangi bir karar olmamasına rağmen büyük özen gösterdik.