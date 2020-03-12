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12.03.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP kurultayı öncesi koronavirüs endişesi

CHP Parti Meclisi’nin (PM) bugünkü toplantısında, 28-29 Mart’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak 37. Olağan Kurultay’a yönelik “kononavirüs tedbirleri” de konuşulacak.

CHP kurultayı öncesi koronavirüs endişesi

Bugünkü PM toplantısının gündem yazısına yazılmasa dahi koronavirüs (Kovid-19) salgını da ele alınacak. Bu kapsamda bazı sağlıkçı PM üyeleri, salgının boyutu ile ilgili bilgi verecek. Toplantıda yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen kurultaya yönelik alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede kurultay salonuna el dezenfektanlarının konulması, katılımcılara maske dağıtılması ve termal kamera ile kontrolün sağlanması gibi öneriler değerlendirilecek.

Toplantıda kurultayın ileri bir tarihe ertelenmesi ya da seyirciye kapatılması konusunda karar almak için oylama yapılması beklenmiyor. Parti kaynakları, toplantıda virüs ile ilgili önerilerin tartışılacağını ancak nihai bir karar almak için “erken” olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun da bu görüşte olduğuna dikkat çeken kaynaklar, salgının boyutunun takip edileceğini, salgın tehdidinin artması durumunda konunun yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Kaynaklar, PM’nin kurultayla ilgili karar almak için yeniden toplanmayacağına işaret ederek, bugünkü toplantıda, tedbir alma yetkisinin MYK’ya verilebileceğine işaret ettiler.

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