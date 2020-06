CHP kurultayına ‘zamanlama’ itirazı

CHP’de kendisini daha “sol” çizgide tanımlayan isimlerden PM üyesi İlhan Cihaner şunları söyledi: “CHP kurultayları karnaval havasında olur. Şimdi nasıl olacak? İnsanların yan yana bile gelemediği bir süreçte yapılanın adı kurultay olmayacak, genel merkezin belirlediği aday listesinin delegelerinin onayına sunulması olacak. Antidemokratik koşullarda seçime sıkışmış bir kurultay olacak. Türkiye’nin her yerinden insan gelecek, bu göze alınır bir risk değildir. Birincisi sağlık, ikincisi de asli fonksiyonlarından uzak koşullardaki kurultayı ‘süper olağanüstü kurultay’ olarak değerlendiriyorum. Neden bu acele?”



Cihaner, genel başkan adaylığı ile ilgili olarak “Arkadaşlarımızla yeniden değerlendirme sürecine gideceğiz” dedi.



‘Her şey formalite’



Aday adaylığını resmi olarak açıklayan eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da, şunları kaydetti: “Bir hekim olarak endişeliyim. Türkiye’nin her tarafından üyeler gelecek. Risk var mıdır? Vardır. Kurultaylar Türkiye siyasetine yön veren toplantılar olmalı. Ama CHP’de her şey formalite haline gelmiş” Atıcı, genel başkan adaylığı için gereken 69 delege imzasına ulaşıp ulaşamayacağının sorulması üzerine, çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



‘Anlamlı değil’



Kulislerde ismi olası adaylar arasında anılan PM üyesi Müslim Sarı ise, “Pandemi sonrası dünyada çok önemli değişikliklerin olacağı tartışılıyor. Kurultayı böyle bir iklimde yapıyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet’in 100. yılından önce belki son kurultayı yapacağız. AK Parti’nin siyasi çizgisinin kapanacağı 2020’ler, 2030’ların çerçevesini konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağımız bir kurultay yapmalıydık Yangından mal kaçırır gibi bir kurultay yapmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.