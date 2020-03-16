CHP kurultayında ertelemeye doğru

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı ile de temas halinde olan CHP yönetiminde, kurultayın ileri bir tarihe ertelenmesi görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda, kurultayın seyirciye kapatılması fikrine sıcak bakılmadığı belirtildi. Kurultayın ertelenmesi durumunda yeni tarihin ise gelişmelere göre yapılacak çalışma sonucunda netleştirileceği aktarıldı. CHP Parti Meclisi, kurultay ile ilgili tedbir alma konusunda MYK’ya tam yetki vermişti.

Dezenfekte çalışması

Öte yandan, CHP Genel Merkezi, dün, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.