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16.03.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP kurultayında ertelemeye doğru

CHP’nin 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı’nın, koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin nihai karar bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınacak.

CHP kurultayında ertelemeye doğru
ŞEVKET YAMAN Ankara

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı ile de temas halinde olan CHP yönetiminde, kurultayın ileri bir tarihe ertelenmesi görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda, kurultayın seyirciye kapatılması fikrine sıcak bakılmadığı belirtildi. Kurultayın ertelenmesi durumunda yeni tarihin ise gelişmelere göre yapılacak çalışma sonucunda netleştirileceği aktarıldı. CHP Parti Meclisi, kurultay ile ilgili tedbir alma konusunda MYK’ya tam yetki vermişti.

Dezenfekte çalışması

Öte yandan, CHP Genel Merkezi, dün, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.

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