CHP Lideri Kılıçdaroğlu infaz teklifini değerlendirdi: Yasaya karşı değiliz adalet istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ‘infaz’ düzenlemesinin ‘örtülü bir af kanunu’ olduğunu savundu.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Edinilen bilgilere göre toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak ‘infaz’ teklifi değerlendirildi.



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da belediyelerin salgınla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda, “Belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen, vatandaşa hizmete devam edecek” ifadesini kullandığı öğrenildi.



Toplantıda infaz teklifi ele alınırken şu anda cezaevlerinde; 80 bin uyuşturucu, 45 bin hırsızlık, 37 bin terör, 32 bin cinayet, 32 bin yaralama, 27 bin gasp, 22 bin cinsel suç, 3 bin mala zarar, 3 bin dolandırıcılık, 3 bin de organize suç örgütü suçlarından hükümlü bulunduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda şu değerlendirmeleri yaptığı aktarıldı:



‘Kabul edemeyiz’



“Düzenleme örtülü bir af kanunu. Yolsuzluk yapan memur, ceza almadan serbest kalacak. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Cezaevlerine bırakılan insan, devletin teminatı altındadır. Devlet mahkûmların hastalanmamasını sağlamalıdır. Maksat ile yapılanın alakası yok. Muhaliflere en üst düzeyden ceza vermek istiyorlar. Bunu halkın vicdanı kabul etmez. Biz yasaya karşı değiliz. Biz yasaya vicdan ve adalet koymak istiyoruz.” İnfaz teklifinin mevcut haliyle “adaletsiz” olduğunu savunan Kılıçdaroğlu’nun, grup başkanvekillerine talimat vererek, “Ya vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürülür ya da karşısında bizi bulurlar” dediği öğrenildi.