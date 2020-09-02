CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türk-Yunan savaşı istemiyoruz

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bir Türk Yunan savaşı her iki milletin de istemediği bir şeydir. Ama başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan’ı savaştırmasına da seyirci olmayız. Yunanistan’ın Meis adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Adayı silahlandırması ve asker çıkarması asla kabul edilemez. Bu noktada AB, Yunanistan ve BM uyarılmalıdır. Türkiye, kendi doğal zenginliklerini üretmek, kullanmak ve buralardaki hakkını korumak konusunda, hak sahibidir.”

‘Mısır’ vurgusu

MYK üyelerinin bölgedeki gerilime dikkat çekmesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun “Diplomasi bunun için geriklidir. Diğer ülkelerle ve özellikle Mısır ile geliştireceğimiz ilişkiler ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasını sağlayacak görüşmeler, Türkiye’yi çok rahatlatır” yorumunu yaptığı öğrenildi. Bazı MYK üyelerinin “Libya’da sağlanan ateşkesin, Türkiye’ye duyurulmadan ilan edilmesinin kaygı verici olduğu, Türkiye’nin Libya’da dışlandığı” yorumları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu kaygılar artıyor. Türkiye ile ilişkileri sıcak tutan bir bakanın Türkiye’ye bilgi dahi verilmeden, aniden görevden alınması bu kaygıların ciddiyetini bize gösteriyor” dedi.