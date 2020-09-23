CHP lideri TTB’yi ziyaret etti: Hükümeti kim uyaracak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “siyah kurdele” eylemi üzerinden ağır bir dille eleştirdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimini ziyaret etti. TTB’ye gelişinde ceketinin yakasına “siyah kurdele” takılan Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde toplumun her kesiminin ciddi bir endişe içinde olduğunu, bu endişeyi giderecek ana aktörlerin ise sağlık çalışanları olduğunu vurguladı.



Kılıçdaroğlu ziyaretinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükran borçlu olunduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



“Risk oranı sağlık çalışanlarında yüzde 85. Böyle bir tablo içinde görev yapıyorlar. Hepimiz alkışladık, parlamentoda alkışladık ama ne olduysa birden bire sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalışanları topluma, halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Halkın sağlığı tehlikede gerçekten. Bir fırtına geliyor, önlem alın.’ Vay sen misin ‘önlem al’ diyen. Kim diyecek bunu? Olayı yaşayan, olayla mücadele eden. 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunlardan 41’i hekim. Şimdi bunlar itiraz etmeyecek de hükümeti, sarayı uyarmayacak da kim uyaracak?”





Yönetenlerin “İnsan hayatı değil ekenomi önemli” yaklaşımı sergilediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ondan sonra fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar. Geldiğimiz nokta iyi bir nokta değil, gerçekçi olalım, yönetemiyorlar” ifadesini kullandı.



‘Doğru açıklanmalı’



Kılıçdaroğlu, “Devletin yalan söylememesi lazım, verileri doğru açıklaması lazım. Verileri bir siyasetçinin değil, bilim kurulunun sözcüsü açılaması gerekirdi. Alınması gereken önlemleri bir siyasetçi değil, Bilim Kurulu’nun sözcüsü iktidara bildirecekti. Bunların hiçbirisi yapılmadı.. Sayın Cumhurbaşkanı bilim kurulunun sözcüsü değil, doktor değil. Nasıl oluyor da talimatının gereğini siz yerine getiriyorsunuz?” görüşünü dile getirdi.

“’TTB’nin kapatılması lazım’. Ne için? Gerçekleri söyledi. Gerçekler acıdır. Siyasetçinin asıl tahammül etmesi gereken gerçektir ve sorgulaması gereken de gerçektir” diyen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki ‘her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.’ Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Şehirler arası otobüsler için aynı şey. Sanat dünyasını ellerinden gelse öldürecekler tamamen.”

Meslek hastalığı



Pandemi mesaisi yorgunu sağlıkçıların fotoğraflarını anımsatarak “Hangi siyasetçi, hangi bakan öyle çalışıyor?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Siz ona teşekkür edeceğinize, onu suçluyorsunuz. Bir talepleri var, TTB’nin ve diğer bütün sağlık çalışanlarının, ‘Kovid-19 meslek hastalığı olsun.’ Bunun karşılanması lazım” dedi.



‘En saçma söz’



Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “TTB derhal kapatılmalıdır” ifadesi hatırlatılarak yöneltilen “Böyle bir ihtimal görüyor musunuz?” sorusu üzerine “Kovid-19’la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor... Hayatımda duyduğumu en saçma söz” dedi.



‘Anadilde eğitim önerim olmadı’



Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün toplantısında anadilde eğitim önerisi olup olmadığı yolundaki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, “Öyle bir önerim olmadı. Ama böyle bir tartışma oldu” ifadesini kullandı.



Millet İttifakı ortağı İYİ’nin kurultayında Genel Başkan Meral Akşener’in “tek başına iktidar” hedefi koymasına ilişkin soruya da CHP lideri “Gayet doğal, her parti tek başına iktidar olmak ister” yanıtını verdi.