04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP liderinden SP’ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışı ve öncesinde gerçekleştirdiği siyasi ziyaretlere ilişkin tartışmalar sürerken, muhalefet kanadında da bugün önemli bir buluşma yaşanacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Ziyaret, saat 11.00’de SP’nin yeni Genel Merkez binasında gerçekleşecek. CHP kaynakları, görüşmenin daha önceden planlandığını, yeni Genel Merkez’e “hayırlı olsun” ziyareti niteliği taşıdığını belirttiler. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun güncel gelişmeleri de değerlendirecekleri görüşmenin ardından açıklama yapmaları bekleniyor.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.