CHP liderinden SP’ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Ziyaret, saat 11.00’de SP’nin yeni Genel Merkez binasında gerçekleşecek. CHP kaynakları, görüşmenin daha önceden planlandığını, yeni Genel Merkez’e “hayırlı olsun” ziyareti niteliği taşıdığını belirttiler. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun güncel gelişmeleri de değerlendirecekleri görüşmenin ardından açıklama yapmaları bekleniyor.