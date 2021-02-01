CHP MYK’nın gündemi vekil istifaları

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel’in cuma günü açıkladıkları istifa kararı CHP’de “Bugün yaşanan gelişmeler bir saray operasyonundan ibarettir” şeklinde yorumlansa da bu yoruma katılmayan yöneticiler de var.

Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaya, “Bize ‘sarayın adamı’ diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri” değerlendirmesiyle yanıt verdi.

‘Duruşumuz belli’

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da Milliyet’e yaptığı açıklamada “40 yıllık doktorum, bakınca anlarım, CHP’nin iktidar olma umudunu görmüyorum” derken “saray operasyonu” yorumu için “Çok ayıp. Belki tabanını rahatlatmak için dese bile iyi olmadı. Hepimizin duruşu bellidir” ifadesini kullandı.

‘Her üyemizin kalması için mücadele ederiz’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da istifa eden üç vekilin eleştirilerine ilişkin Milliyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Muharrem İnce, parti kurma aşamasında bile ayrılmadı. Buna rağmen CHP, Muharrem İnce ile ilgili en ufak bir karar almıyor. Her milletvekilimiz için her üyemiz için CHP içerisinde kalması için mücadele ederiz. Muharrem İnce parti kurmak için kendi grubunu topladığı halde, şu anda CHP kendisiyle ilgili bir yaptırım uygulamadı. Demek ki bu söylenen sözün bir karşılığı yok. Mobbing uyguladıysak, bir baskı uyguladıysak nerede uyguladık. Ne yaptık? Kürsü konuşmasına mı çıkamadılar? Kanun teklifi mi veremediler? Soru önergesi mi veremediler? Hayır, verdiler. Mehmet Ali Çelebi cezaevindeyken nasıl kendisine sahip çıkıyorsak cezaevi sonrasında da kendisine sahip çıktık. Parti içerisindeyken de kendisine sahip çıktık.”