CHP normalleşme sürecine başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 1 Haziran’dan itibaren “normalleşme” sürecine girmesiyle parti içi mesaisine ağırlık verme kararı alırken, CHP Genel Merkezi personeli normal çalışma düzenine geçti. Kılıçdaroğlu, “normalleşme programı” kapsamında ilk olarak 4 Haziran’da il başkanlarıyla videokonferans görüşmesinde bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.



Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti içi mesaisine önümüzdeki hafta yoğun bir programla devam edecek. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yarınki toplantısının ardından, salı günü TBMM grubunu toplayarak Meclis çalışmalarına başlayacak. Kılıçdaroğlu, son olarak 10 Mart 2020’de yaptığı grup toplantısını tam üç aylık aranın ardından bu kez koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirecek.



Sosyal mesafe uyarısı

CHP milletvekillerine gönderilen yazıda, “Sosyal mesafe kurallarına uyacağımız ve maske takacağımız toplantıya önemli mazereti olmayan milletvekillerimizin katılımı gereklidir” uyarısında bulunuldu. Yazıda, Kılıçdaroğlu’nun 9 Haziran Salı ve 11 Haziran Perşembe günleri milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme yapacağı da bildirildi.

Milletvekilleriyle yapılacak görüşmelerde TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin ve Grup Başkanvekillerinin temmuz ayında yapılacak seçimlerinin de ele alınması bekleniyor. Grup başkanvekillerinin katılmayacağı görüşmeler, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda yapılacak.

Kılıçdaroğlu 10 Haziran Çarşamba günü ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP Parti Meclisi de son olarak 12 Mart 2020’de toplanmıştı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu bu toplantılarda, salgın sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak, tespit ve önerileri dinleyecek. Toplantılarda, salgın nedeniyle ertelenen, Genel Başkan’ın ve Parti Meclisi’nin 60 üyesinin seçileceği 37. Olağan Kurultay’ın ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı da tartışılacak. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantılardan çıkacak sonuçlar ışığında, kurultayla ilgili görüşünü olgunlaştırması bekleniyor.



‘Her biriniz kahramansınız’



Kılıçdaroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde iki ayrı video konferans düzenleyerek; çevre örgütü temsilcileri ve aktivistler ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “Güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz, ağaç görmek istiyoruz. Doğanın da hakkı, hukuku var. Beni mutlu eden şu; çevre konusunda duyarlı, sesi ön plana çıkan bu konuda mücadele eden kadınlar. Her biriniz birer kahramansınız. Doğanın temizliğinde dört kural var; birincisi havanın temiz olması lazım. İkincisi, içtiğimiz suyun temiz olması lazım. Üçüncüsü toprağın temiz olması. Dördüncüsü tohumun temiz olması lazım.”

