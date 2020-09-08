‘CHP olarak idam cezasına karşıyız’

Partisinin MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan Öztrak, “Biz CHP olarak, sosyal demokrat bir parti olarak, idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi, ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ekonomi ile ilgili, ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu, ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ’nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. İdam cezasının getirilmesi sonucunda, yurt dışına kaçan FETÖ elemanlarının ‘sizde idam cezası var’ denilerek iade edilmemesi sonucunu doğurur. Çok açık söyleyeyim; ülkenin taahhütleri ortadadır. Avrupa ile ilişkilerimizin arkasında yatan anlaşmalar ortadadır. Dolayısıyla idam cezasının getirilmesi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir” karşılığını verdi.

Öztrak,koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Salgında can kayıpları yeniden artınca, sorumluluk yakar top oldu. Bilim Kurulu üyeleri ‘Alınan kararlarda rolümüz yok’ dedi. Sonra Sağlık Bakanı, ‘Düğün salonlarının açılmasını ben istemedim’ dedi. Kararları Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı almıyorsa kim alıyor? Vatandaşların düğününe 1 saat sınırı konuyor, ‘yemek yasak, açık içecek ikram etmek yasak’ deniyor. İstanbul’da sosyal mesafeyi hiçe sayarak kına yaptınız diye 11 kişiye 35 bin lira ceza kesiliyor. Fakat AK Parti’nin milletvekili, devlet erkanının önünde, hiçbir kurala uymayarak 1500 kişilik düğün yapıyor. Kılını kıpırdatan yok. Bu ülkede yasa, hukuk, ceza bir tek fakir, fukara millete mi işliyor?”

Yüz yüze etkinlikler iptal

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerinden, özellikle Ankara’da artan koronavirüs vakaları değerlendirildi. Bu kapsamda, partinin 9 Eylül’de Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenmesi planlanan 97. kuruluş yıl dönümü etkinliği başta olmak üzere, tüm yüz yüze toplantıların iptal edilmesine karar verildi.