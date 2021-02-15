CHP örgütünde eğitim atağı

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, verilen eğitimi Milliyet’e anlatarak şunları söyledi:

LİDER YÖNETİCİ NASIL OLUNUR: Halkla en üst düzeyde iletişim nasıl sağlayabilirler bunları anlatıyoruz. Toplantı yapacağı zaman nelere dikkat edecek, dikkatleri nasıl üzerine çekecek, örgütü nasıl yönetecek, lider yönetici olmaları için ne gerekiyor onları anlatıyoruz.

SÖYLEM BİRLİĞİ: Şunu gördük yıllar içerisinde, CHP çok güzel projeler üretiyor ancak her kafadan bir ses çıktığı için bu projeler halk çok fazla itibar görmeyebiliyor. Biz bu eğitimlerle ‘söylem birliği’ ve ‘eylem birliği’ yaratmaya çalışıyoruz.

BEDEN DİLİ DERSİ: Özellikle beden dili dersleri veriyoruz. Beden dilinde nelere dikkat edecekler, yani düzgün ve etkili konuşmayı nasıl yapacaklar onu anlatıyoruz. İletişimde altın kuralın etkili dinleme olduğunu söylüyoruz. Etkili dinlemede de en önemli şeyin karşımızdakinin sözünün kesmemek olduğunu, nasıl dinleyeceğini, sözünü kesmek gerekirse nasıl keseceğini anlatıyoruz.