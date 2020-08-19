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19.08.2020 - 15:14 | | AA

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'na özel bir video hazırladıMilli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan özel videoyu paylaştı.
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