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12.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP program reformu kurultaya yetişmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan Parti Programı reformu, bahara kaldı. Kılıçdaroğlu’nun, yazımı devam eden programı, birkaç ay içinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’ın gündemine getirmeyeceği öğrenildi.

CHP program reformu kurultaya yetişmiyor
ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu, 2008’de Deniz Baykal yönetimi tarafından yazılan 344 sayfalık Parti Programı’nın yenilenmesi için haziran 2019’da düğmeye basmıştı. Yeni programın yazım çalışmaları, Arge-Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel’e emanet etmişti. Çalışmalar; “güncelliğini yitirdiği” gerekçesiyle eleştirilen programın kısaltılarak sadeleştirilmesi ve CHP’nin yeni dönem politikalarını yansıtacak bir metnin ortaya çıkması hedefiyle başladı.

Açıkel’in koordinasyonunda çalışmalar, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, parti örgütü temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüşleri de alınarak yürütüldü. Çalışmalar salgın süresinde zorunlu olarak yavaşlatıldı.

Ayrı bir kurultay

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, yeni programın 37. Olağan Kurultay’ın gündemine getirilmemesi kararı alındı. Yeni programını mümkün olduğu kadar geniş kesimlerin katkıları ile yazmayı amaçlayan CHP yönetiminin, daha sonra ayrı bir Program Kurultayı düzenleyebileceği de konuşulanlar arasında.

‘Milletvekili adayını millet belirlesin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına Siyasi Partiler Kanunu’nun yenilenmesine yönelik çalışma yapılması talimatını verdi. Önceki gün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi konusu ele alınırken Kılıçdaroğlu, çalışmanın “milletin vekilini millet seçsin” sloganıyla yürütülmesini istedi. CHP lideri bu çalışmada, siyasi partilerin 600 milletvekili adayının da halk tarafından belirlenmesi düzenlemesinin öne çıkarılması gerektiğini kaydetti. Böylece AK Parti ve MHP’nin ardından CHP de Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili hazırlığa başlamış oldu.

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