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10.04.2020 - 07:00 | | Şevket Yaman

CHP, sağlıkta şiddet teklifine nasıl bakıyor? Olumlu ama yetersiz

Kendi teklifleri gündeme alınmayan CHP’li sağlıkçı milletvekilleri, AK Parti ve MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklife genel olarak olumlu bakıyor ancak hazırlanma şekline eleştiride bulunuyor.

CHP, sağlıkta şiddet teklifine nasıl bakıyor? Olumlu ama yetersiz
Şevket Yaman

CHP’nin sağlıkçı milletvekilleri, AK Parti ve MHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine ceza artırımı öngören kanun teklifini Milliyet’e değerlendirdi. Milletvekilleri, teklife genel olarak “olumlu” baktıklarını ancak kapsamını yeterli bulmadıklarını anlattı. Teklifin hazırlanma şeklini de eleştiren milletvekilleri, muhalefet partilerinin yanı sıra sağlık alanındaki meslek örgütlerinin görüşlerinin de alınması gerektiğini vurguladı. CHP’nin hekim ve eczacı milletvekillerinin, koronavirüs salgını üzerine yeniden gündeme gelen düzenlemeye ilişkin Milliyet’e aktardıkları değerlendirmeler şöyle:

‘Caydırıcılık şart’

Ankara Milletvekili Murat Emir: İktidar, ortak akılla bir düzenleme hazırlama fırsatını kullanmadan, alelacele bir teklif hazırladı. Çünkü bu durumun toplumda infial yarattığını gördüler. Teklif bu yönüyle sevindirici. Cezalar yarı oranında artırılıyor. Ancak sadece bu yeterli değil. Şiddet uygulayanlar bakımından, soruşturma aşamasında caydırıcı tedbirlerin alınması şart. Ayrıca cezaların paraya çevrilememesi taleplerimiz olacak. Metin eksiklerle dolu ama son noktada tabii ki değerli.

‘Derman olabilirdi’

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: AK Parti ve MHP milletvekilleri, bu tekliften bir gün önce bizim önerimizi reddetti. Bizim teklifimiz Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi kuruluşlarla görüşülerek getirilmiş bir teklifti. Şimdi gelen teklif, beklentilerin karşılanmasından uzak, oluşan toplumsal baskı üzerine ‘günü kurtarma’ anlayışıyla hazırlananmış. Olumlu buluyoruz ancak bu teklif dertlere derman olacak bir şekilde hazırlanabilirdi.

Performansa tepki

Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: Düzenlemeyi yetersiz buluyoruz. ‘Biz yaptık’ anlayışıyla hazırlandığını görüyoruz. Bu anlamda gerçekten sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayan bir düzenlemeyi teklifin içinde görmüyoruz. Konunun muhataplarının, yani sağlıkçıların görüşleri alınarak bir düzenleme yapılmalıydı. Eskiye göre elbette iyi bir adımdır ancak yetersizdir.. Bir ‘performans’ sistemi uygulanıyor sağlıkta. Bu sistem devam ettikçe şiddet de devam edecek.

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