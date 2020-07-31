CHP, sosyal medya yasasına tepkisini sürdürüyor: Bu çağda bu yasa sanal kalacaktır

CHP, TBMM’de kabul edilen sosyal medya yasasının Anayasa’ya ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Sanal medyaya sıkıştırılmış özgürlük alanını daha da daraltmayı amaçlayan yasanın kendisi de, yapılış tarzı ve bilişim teknolojisindeki ilerlemeler karşısında sanal kalacaktır” dedi.



CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapacağı başvuruyu çalışan Kaboğlu, kanundaki düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın yalnızca hukukla düzenlenebilecek bir alan olmadığını belirten Kaboğlu, “Hem etik boyutuna hem de özgürlük-otorite ilişkisine bakmak gerekiyor. Konu öncelikle Türkiye’deki düşünce ve ifade özgürlüğünün genel durumu çerçevesinde değerlendirilmeli, daha genel olarak özgürlük-iktidar ilişkisi bağlamında ele alınmalı” ifadelerini kullandı. Kaboğlu, şunları söyledi:



‘Ölçülü değil’



“Yasa, sosyal medyaya sıkışmış demokratik toplum ilkeleri açısından ciddi tehdit öğeleri içermekte olup, öngörülen sınırlama ve yasaklar, demokratik toplumu, hak ve özgürlüklerin güvence ölçütü olarak tanıyan anayasa madde 13’e aykırıdır. Yasal düzenleme meşru olarak görülse de amaç ve araç arasında adil bir denge bulunmadığından ölçülü değildir. Düzenleme, anayasanın birçok maddesine olduğu kadar İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin birçok hükmüne aykırılık içermektedir. Sanal medyaya sıkıştırılmış özgürlük alanını daha da daraltmayı amaçlayan yasanın kendisi de yapılış tarzı ve bilişim teknolojisindeki ilerlemeler karşısında sanal kalacaktır.”



‘KHK’lıyı kapsar mı?’

Kanundaki “unutulma” hakkının, KHK’larla görevlerinden ihraç edilenler için geçerli olup olmayacağını soran Kaboğlu, şöyle devam etti: “Yasa görüşmeleri ve gerekçesinde övünülerek bahsedilen ‘unutulma’ hakkı, resmi mercilerce ihlal edilen ‘lekelenmeme’ hakkı açısından geçerli değil. Yani, devlet terörü demiyorum çünkü bunu devlet yapmadı. ‘Unutulma’ hakkı, kanun hükmünde kararnamelerin ve yasa ek listelerinde adları yer alan kişiler açısından da geçerli olacak mı? Zira on binlerce mağdur, takipsizlik ve beraat kararları ile aklanmışken isimleri hala kanunların ek listelerinde yer almaktadır.”

Kaboğlu’nun kendisi de 2017’de Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti.