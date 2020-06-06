CHP ‘temkinli’ gitmekte kararlı

CHP’nin yönetim kademesi, üç vekilin vekilliğinin düşürülmesine yönelik hazırlığı “son anda” öğrendi. Nöbetçi Grup Başkanvekili Engin Altay 13.40 sıralarında Danışma Kurulu toplantısına giderken aldığı telefonla durumu öğrendi ve Kılıçdaroğlu’nu arayarak bilgi verdi. Partisinin il başkanlarıyla video konferans görüşmesi yapan Kılıçdaroğlu toplantıya ara verdi.



Bu sırada Berberoğlu da CHP Genel Merkezi’ne geldi. Kılıçdaroğlu; Berberoğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ve bazı yakın kurmaylarıyla bir araya gelerek ilk durum değerlendirmesini yaptı. Bu görüşmede Berberoğlu’nun bir basın açıklaması yapması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresine “olayın Berberoğlu ile ilgili olmadığını, toplumun kutuplaştırılmak ve CHP’nin sokağa çekilmeye çalışıldığını” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle parti içinden gelen bazı “eylemsellik” önerilerine rağmen tepkisini “sokağa çıkmadan” sürdürme niyetinde olduğu ifade ediliyor.



‘Ofsayta düşmeyiz’



CHP’li Engin Altay, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Tayyip Erdoğan’ın bizi çekmeye çalıştığı sahada top oynayıp, ofsayta düşmeyeceğiz. Kutuplaşma politikasına alet olmayacağız” dedi. Altay, yaşananlarla ilgili tepkilerini “hukuk içinde” vermeye devam edeceklerini anlattı.