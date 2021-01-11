CHP ve İYİ Parti’den ortak açıklama: İttifakımız yan yana

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Millet İttifakının omurgası, ülkemiz için birlikte mücadele veren ve yurttaşlarımızın nezdinde büyük kabule mazhar olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin her zaman önceliği Türkiye’dir. Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleri ile doludur.”

İlk genel seçimlerde Millet İttifakı iktidarının kurulacağının belirtildiği açıklamada “İktidarımızda güçlendirilmiş parlementer sistem, bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilerek, kuvvetler ayrılığının yok edildiği tek adam rejimi sona erdirilecektir. Bu bağlamda ittifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Her iki partimizin de Türkiye sevdası ve verdikleri demokrasi mücadelesi her şeyin üzerindedir.”

‘Ayrışma söz konusu değil’

Milliyet’e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ittifakı desteklediklerini, ittifakta bir sorun olmadığını belirterek şunları söyledi: “CHP ile İYİ Parti’nin Çanakkale’de herhangi bir ayrışması söz konusu değil. Bu tamamen Meclis içerisindeki özel bir konudan dolayı gösterilmiş olan o anki bir tepki. İttifakta bir sorun yok. Çanakkale’deki bir durumla ilgili genel açıklama. Çanakkale’deki durumu genelleştirmemek için genel başkan yardımcılarımız tarafından yapılmış bir açıklama. O bakımdan doğrudur, katılıyoruz o açıklamaya. Bir sıkıntı söz konusu değil.”