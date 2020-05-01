CHP’de ‘infaza itiraz’ tartışması

CHP, infaz kanununun iptali için ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gidecek. İnfaz indirimlerinin kapsamının sadece belli suçlar açısından genişlemesini isteyen CHP, “esas” yönünden hazırlayacağı başvuru dilekçesini önümüzdeki hafta yüksek mahkemeye sunacak.

Dilekçede; “yaşam hakkı”, “eşitlik” ve “ayrımcılık yasağı” ilkelerine uyulmadığı savunulacak. Ancak parti içinde başvurunun nasıl yapılması gerektiğine ilişkin farklı görüşler dile getiriliyor.

CHP, infaz kanununun iptali istemiyle AYM’ye ilk başvurusunu 22 Nisan’da “şekil” yönünden yapmıştı. Başvuruda, düzenlemenin af niteliği taşıdığı, bu nedenle TBMM’de beşte üç çoğunlukla, yani 360 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşması gerektiği belirtilmişti. AYM’nin CHP’nin bu başvurusunu 6 Mayıs’ta yapacağı toplantıda görüşecek.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre CHP, düzenlemenin esasına yönelik hazırlayacağı ikinci iptal başvurusu üzerindeki çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucu çerçevesi netleşen başvuru dilekçesinde, yaklaşık 15 kanun maddesi için Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulacağı öğrenildi.

İddialara üç dayanak

Esas yönünden başvuru yapmak için 15 Haziran’a kadar süresi bulunan CHP’nin, “düzenlemenin aciliyet arz etmesi” gerekçesiyle, başvuruyu önümüzdeki hafta başına yetiştirilmeye çalıştığı bildirildi.

CHP’nin esas yönünden hazırlayacağı başvuru dilekçesindeki Anayasa’ya aykırılık iddiaları üç temel gerekçeye dayandırılacak. Bu kapsamda iddialar; “yaşam hakkı”, “eşitlik ilkesi” ve “ayrımcılık ilkesi” temeline oturtulacak. Düzenlemenin cezaevlerindeki koronavirüs riski üzerine hayata geçirildiği, yapılan düzenlemelerin af niteliği taşıdığı, bu nedenle kanunun kapsamının “adil” olması gerektiği vurgulanacak. Dilekçede kanundaki düzenlemelerin Anayasa’nın; 2,5,10,13 ve 17. maddelerine aykırı olduğu savunulacak.

Farklı görüşler

CHP içinde “esas” yönünden yapılacak başvuruya yönelik farklı görüşler var. Cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarına yönelik indirime karşı olan CHP, “siyasi suçlular” olarak nitelendirilen, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bazı suçlardan ceza alanlar için indirim talep ediyor. Ancak “eşitlik ilkesi” temelinde yapılacak bir başvurunun AYM tarafından kabul edilmesi halinde, “kırmızı çizgimiz” denilen; cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının da kapsama gireceği endişesi dile getiriliyor.

Bazı parti hukukçuları, “eşitlik” diyerek sadece istenilen suçları indirim kapsamına alacak bir formülün mümkün olmayacağını belirtiyor. Bir hukukçu milletvekili, “Kapsamın genişleme riski var. Ama elimizden geleni yapacağız” dedi. Parti içinden bazı isimlerin bu çekinceler nedeniyle esastan başvuru yapılmaması görüşünü dahi dillendirdiği belirtildi.