CHP’de kurultay mesaisi başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından, parti içi toplantılarına ağırlık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını sürecinde toplumun farklı kesimleriyle 22 video konferans görüşmesi yapmış ve Merkez

Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına aksatmadan neredeyse devam etmişti. Toplamda 11 MYK toplantısı yapan Kılıçdaroğlu, bu sürede 12 televizyon ve internet yayınına katılmıştı.

Yeni başkanlar

Edinilen bilgilere göre, normalleşme sürecine girilmesiyle Kılıçdaroğlu, kapsamlı parti içi toplantılara da başlama kararı aldı. Bu kapsamda ilk toplantının il başkanlarıyla bugün yapılması planlandı. Toplantının Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordinasyonunda video konferans yöntemiyle yapılması karalaştırıldı. Böylece Kılıçdaroğlu, salgın öncesinde tamamlanan il kongrelerinde seçilerek göreve gelen il başkanlarıyla ilk toplantısını yapmış olacak. Toplantıda il başkanları, pandemi sürecine ilişkin, kendi bölgeleriyle ilgili tespit ve önerilerini Kılıçdaroğlu’na anlatacak. Kılıçdaroğlu son il başkanları toplantısını 17 Ağustos 2019’da

Nevşehir’de yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, 10 Haziran Çarşamba günü, CHP’nin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan PM’yi de toplantıya çağırdı. Son olarak 12 Mart’ta yapılan PM toplantısında, normal takvime göre Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay konusunda tedbir alma yetkisi vermişti. PM’nin önemli gündem maddesi de kurultay olacak.

‘İktidar Kurultayı’

Hem il başkanları hem de PM toplantısında; gündemdeki gelişmelerin yanı sıra, ertelenen kurultayın ne zaman ve nasıl yapılacağına yönelik tartışmalar

yapılacak, öneriler sunulacak.

Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıların ardından kurultayla ilgili görüşünü olgunlaştırması bekleniyor. Kurultayı, bir “iktidar kurultayı” coşkusuyla yapmak isteyen parti yönetimi, seyircisiz bir kurultay seçeneğini ikinci planda tutuyor. Ancak bu konuda karar verirken Bilim Kurulu’nun görüşlerine uyulacağı da belirtiliyor.

‘9 Eylül’ temennisi

Kulislerde, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması planlanan kurultayın, sosyal mesafeye uyulmasında rahatlık sağlanması ve belli sayıda seyircinin kabul edilebilmesi için bir stadyuma alınabileceği de öneriliyor. Bunun yanında kurultay tarihinin CHP’nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül’de yapılmasına yönelik temenniler de dile getiriliyor.