CHP’de mektup yazan vekillerle kriz aşıldı

Görüşmenin ardından Milliyet’in sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Çelebi, “Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar” dedi. “İstifa edeceğiniz iddialarına ne diyorsunuz?” sorusuna Çelebi, “Yok, şu an öyle bir durum yok” yanıtını verdi. Öte yandan parti yönetimi milletvekillerini yakın takibe aldı. Üç milletvekiliyle bugün kahvaltıda buluşulacağı öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, kendisine mektup yazarak rahatsızlıklarını dile getiren iki milletvekilinden biri olan Mehmet Ali Çelebi ile pazartesi günü de Parti Genel Merkezinde yüz yüze görüştüğü ifade edildi. Çelebi’nin, Milli Savunma Komisyonu’nda 28 Ocak Perşembe günü görüşülecek Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, CHP adına açılış konuşmasını yapacağı öğrenildi.

Bu durum Çelebi’nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin “olumlu” geçtiği şeklinde yorumlanırken, CHP’li yöneticiler de mektuplaşma krizine ilişkin, “Geniş zamanlı ele alacağız ve çözeceğiz. İyi gelişmeler olacak” değerlendirmesini yaptı. CHP’li yöneticiler, “milletvekillerinin istifa edeceği” iddiasına ilişkin de, “İstifa etmeyecekler” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu’nun sadece Çelebi ile değil, 20’ye yakın milletvekiliyle görüştüğü belirtildi.