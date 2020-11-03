CHP’de Milletvekilleri uyarıldı: Söylemlerinizin yeri, zamanı önemli

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığında şu ifadeler yer aldı:

- AK Parti’nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmalara girilmemeli, konu ile ilgili sorular cevaplanmamalıdır. Bu konudaki en önemli yaklaşım ‘Biz de izlemekteyiz, demokrasimiz açısından gözlemekteyiz’ yanıtıdır.

- Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima, ‘kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak, ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.

- Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği son derece önemlidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir.

- Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.

- Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara cevap verilmemeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır.