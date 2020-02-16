CHP’de ‘Sokak Örgütlenmesi’ modeli

2018’de, “Sokak Örgütlenmesi” adıyla başlatılan çalışma, kısa süre önce 81 ildeki pilot ilçelerde hayata geçmeye başladı. Yeni modele göre, her sokakta, 400 seçmeni kapsayacak “öbekler” oluşturulacak, bu öbeklerin başına bir sorumlu atanacak. “Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap” sloganıyla başlatılan çalışmada, önce seçmenin partiye sempati duyması, sonra güvenmesi, en sonunda ise oy vermesi hedefleniyor.

CHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından, tüm il ve ilçelerdeki örgütlenme modelini değiştirme kararı almış ve bu çalışma Parti Okulu Koordinatörü Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’ya emanet edilmişti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla “CHP dışındaki kitlelere açılma” stratejisi kapsamında hazırlanan çalışmayı Milliyet, 2018 sonunda kamuoyuna duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre, aradan geçen sürede, çalışmalar büyük ölçüde tamamladı. “Sokak Örgütlenmesi” adı verilen yeni model, kısa süre önce, 81 ilde faaliyete geçti. Atıcı, CHP’nin 2018 seçimleri de dahil olmak üzere “sandık örgütlenmesi” modelini kullandığını, ancak değişen koşullar nedeniyle bundan vazgeçmek zorunda kaldıklarını anlattı. Atıcı, şu bilgileri verdi:

“Daha önce seçmen listeleri üzerinden örgütleniyorduk. Ancak, iktidar bu çalışmamızın iyi sonuç vereceğini gördü ve sandık sisteminde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle aynı evde oturan kişiler bile başka sandıklara atandı. Böylece bizim sandıklardaki seçmene ulaşmamız zorlaştırıldı. Biz de 2018 seçimlerinden hemen sonra sokak örgütlenmesine başladık. Şimdi sokağı örgütlüyoruz. Her sokaktaki 400 seçmeni öbek haline getiriyoruz. Bu öbek için sorumlu atıyoruz, eğitimini veriyoruz. Sorumlumuz, kendi seçmen grubuyla siyaset konuşmadan, komşuluk ilişkisi geliştirmeye çalışacak. Sloganımızı da ‘Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap’ olarak belirledik. Örneğin, Giresun’daki sorumlumuz ve arkadaşları, yaşlı bir çiftin bahçesindeki fındıkların toplanmasına yardımcı oldu. Bu çift bu iyiliği unutabilir mi?”