CHP’de veda MYK’sı

Yaklaşık beş saat süren toplantı, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilk kez video konferans yöntemiyle değil, parti genel merkezinde yüz yüze yapıldı. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra; TBMM’nin yasama faaliyetleri ile hafta sonu yapılacak kurultaya yönelik hazırlıklar detaylı olarak değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre Ayasofya’nın ibadete açılması ve 24 Temmuz’da ilk namazın kılınacak olmasıyla ilgili tartışmalar da toplantıda ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun, partisinin Ayasofya konusundaki konumunu başarılı bulduğunu ve bu duruşun korunacağını ifade ettiği bildirildi.

‘Gidip de dönmemek var’

Partinin hafta sonu yapılacak kurultayı öncesindeki son MYK’sında, duygusal anlar da yaşandı. Kılıçdaroğlu toplantının sonunda, 18 MYK üyesine hitaben, “Zor dönemde görev yaptınız, bu süreçte gerçekten uyumlu çalıştık. Hepinize teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bazı MYK üyelerinin ise kurultaydan sonra yeni MYK üyelerinin belirleneceğine işaret ederek, “Gidip de dönmemek, gelip de bulmamak var” esprisi yaptığı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, kurultayla ilgili dikkat çeken talimatlar verdiği de öğrenildi. CHP lideri, kurultayda hem sağlık tedbirlerinden hem de demokrasiden taviz verilmemesini istedi. Kılıçdaroğlu, hangi görüşten olursa olsun tüm delegelere her türlü kolaylığın sağlanması talimatı verdiği, “Kurultayda antidemokratik uygulamalara alan açmayın” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘Parolamız iktidar’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sürerken açıklama yaptı. Öztrak, hafta sonu CHP 37. Olağan Kurultayı’nın yapılacağını anımsatarak, “Kurultayımızın parolası iktidardır. Kurultayımızın hedefi ilk seçimlerden sonra otoriter saray rejiminden kurtulup, ülkemize güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirmektir” dedi.